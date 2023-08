La prima Instagram story della giornata era una foto in costume, scattata a Posada, dove la giovane milanese sta trascorrendo le vacanze. Poi l’incubo, con una serie di video che documentano l’inferno dell’incendio scoppiato ieri. A vivere da vicino il dramma delle fiamme anche Elisa Esposito, l’influencer diventata famosa nel web con le sue “lezioni di corsivo” che avevano introdotto un tormentone social.

«La situazione è veramente brutta», racconta. «Ci hanno fatto evacuare da casa perché si sta incendiando tutto. Dentro casa ovviamente avevo tutto e molto probabilmente mi troverò senza nulla. Stanotte non saprò dove dormire, ho il telefono scarico. Poi tra l’altro», prosegue l’influencer, «siamo passati un secondo lì in macchina per provare a prendere le cose ma ci siamo riempiti di cenere e ci hanno giustamente mandato via. Mi sembra di stare in un film, un incubo».

Nelle storie successive Elisa Esposito ha aggiornato i suoi follower, prima mostrando la cenere sul parabrezza dell’auto, poi “tranquillizzando” i fan sulla situazione della casa, non raggiunta dalle fiamme a differenza del giardino, completamente bruciato: «Grazie a tutti per esservi preoccupati, per fortuna stiamo bene e a parte l’esterno la casa è salva».

