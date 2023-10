A Posada, loc. Careddu, i militari della Stazione dei carabinieri di Torpè hanno arrestato un turista 74enne tedesco per detenzione abusiva di armi comuni da sparo e munizioni.

Sono stati proprio i familiari, intimoriti dagli atteggiamenti aggressivi dell’uomo, ad allertare le forze dell’ordine. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto nella tasca di una giacca una pistola semiautomatica Astra cal. 6,35 (munita di due caricatori di cui uno già armato e pronto all’uso) con 30 proiettili pari calibro e, nascosta sotto il materasso della camera da letto, un’altra pistola revolver cal. 38 special con 45 proiettili di pari calibro, oltre a varie armi ad aria compressa di libera vendita-detenzione e ad un pugnale.

Armi e munizioni erano stati presumibilmente importati dalla Germania. Arrestato in flagranza, il turista è stato portato nel carcere di Nuoro in attesa di convalida.

Parallelamente, i militari della Compagnia Carabinieri di Siniscola hanno proseguito i pianificati e vasti controlli stradali: denunciate altre 10 persone, di età compresa tra 25 e i 68 anni, per guida in stato d’ebbrezza, sorprese alla guida con tasso alcolemico ben oltre il consentito. Immediato nei loro confronti il ritiro della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo. Complessivamente sono state elevate 32 sanzioni ai sensi del Codice della Strada, per l’importo complessivo di 5.885 euro; 10 invece le patenti complessivamente ritirate e i veicoli sottoposti a fermo. A Siniscola e San Teodoro denunciati un 21enne e un 50enne, trovati in possesso di due coltelli a serramanico, «verosimilmente da impiegare per difesa personale in occasione di aggressioni o risse».

