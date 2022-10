Strade allagate e intervento dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Siniscola questo pomeriggio attorno alle 16 e 30 quando un violento acquazzone si è abbattuto su Orosei.

La violenza della pioggia, forse con la complicità di qualche caditoia non perfettamente sgombra, ha causato allagamenti in via Tiziano, via Ballero e via San Francesco, ma non vengono segnalate grosse criticità, se non qualche allagamento negli scantinati.

Quando la pioggia ha smesso di cadere la situazione è tornata alla normalità.

