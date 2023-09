La Sardegna protagonista al Palio dei dieci comuni, svoltosi Montagnana, in provincia di Padova. A vincere la prestigiosa gara il fantino di Fonni, Giovanni Puddu (30 anni), in sella per il comune di Urbana, col cavallo “Demon” della scuderia Federico Gugliemi, di Siena.

Presenti in gara anche altri fantini isolani, Gabriele Puligheddu di Oliena e Salvatore Nieddu di Burgos.

Per Puddu, dal 2016 residente in Toscana ma comunque profondamente legato a casa, una vittoria frutto di mesi di duro allenamento: «Sono felice per questo risultato – spiega – un ulteriore tassello per la mia carriera. Dedico la vittoria alla mia famiglia, sempre presente nel supportarmi. Alla mia scuderia e alla comunità fonnese che, nonostante la distanza, mi è sempre vicina».

Giovanni Puddu

Orgogliosa la sindaca di Fonni, Daniela Falconi: «Vedere che un nostro giovane tiene alto il nome del paese ovunque ci emoziona. Siamo fieri di Giovanni, certi che partendo da questo risultato saprà raggiungere ulteriori traguardi altrettanto prestigiosi».

