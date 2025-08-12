Nuoro, Forestas si occuperà della rimozione delle piantagioni illegali di canapaIl nuovo protocollo permetterà di alleggerire il lavoro delle forze dell’ordine, favorendo così un rafforzamento dell’azione repressiva contro il narcotraffico
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Firmato oggi, presso il Palazzo del Governo, un accordo tra la Prefetta di Nuoro Alessandra Nigro e l’Amministratore Unico di Forestas Salvatore Piras: sarà l’agenzia regionale a occuparsi dell’estirpazione, trasporto e smaltimento della canapa sequestrata nelle piantagioni illegali della provincia.
Ogni anno le forze dell’ordine – spesso senza mezzi adeguati – devono rimuovere decine di tonnellate di marijuana, distogliendo agenti dalle indagini. Il nuovo protocollo permetterà di snellire le operazioni e rafforzare l’azione repressiva contro il narcotraffico.
La Sardegna è tra le prime regioni italiane per quantità di marijuana sequestrata.