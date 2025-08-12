Firmato oggi, presso il Palazzo del Governo, un accordo tra la Prefetta di Nuoro Alessandra Nigro e l’Amministratore Unico di Forestas Salvatore Piras: sarà l’agenzia regionale a occuparsi dell’estirpazione, trasporto e smaltimento della canapa sequestrata nelle piantagioni illegali della provincia.

Ogni anno le forze dell’ordine – spesso senza mezzi adeguati – devono rimuovere decine di tonnellate di marijuana, distogliendo agenti dalle indagini. Il nuovo protocollo permetterà di snellire le operazioni e rafforzare l’azione repressiva contro il narcotraffico.

La Sardegna è tra le prime regioni italiane per quantità di marijuana sequestrata.

