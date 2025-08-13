Se la caverà con le cure per le ferite riportate alla testa e a un braccio, l'allevatore di Silanus, Pietro Morittu di 54 anni, che stamattina, nella sua azienda agricola di Bolotana è stato caricato da un toro, mentre eseguiva le vaccinazioni del bestiame. La tragedia è stata sfiorata. una tragedia. Pietro Morittu è stato caricato da un toro, mentre con i veterinari stava procedendo alla vaccinazione del suoi bovini, per la dermatite nodulare contagiosa, nella su azienda agricola nelle campagne di Bolotana. Grazie alla presenza di altre persone, tra cui i veterinari si è potuto evitare il peggio.

L'uomo, infatti, è stato scaraventato a terra, riportando escoriazioni ad un braccio e ferite alla testa. Forse innervosito dalla presenza di tante persone, l'animale ha cercato nuovamente di caricare e di incornare l'allevatore.

Fortunatamente i veterinari e altre persone presenti lo hanno fatto allontanare. Subito è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi, perché si temeva il peggio. L'elisoccorso ha trasportato il ferito all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove i medici l'hanno curato e dimesso, ritenendolo ormai fuori pericolo. L'allevatore nel pomeriggio è tornato a casa sua, a Silanus.

