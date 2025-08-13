"Vogliamo chiedere al consiglio comunale una modifica del regolamento, per scorporare le due funzioni attuali del sindaco, che ricopre anche la carica di presidente del consiglio, ovvero la figura superpartes che dovrebbe moderare il dibattito e tutelare tutti i gruppi".

Dopo l'infuocata riunione del consiglio comunale di due settimane fa, il gruppo di minoranza "Macomer2030", propone cambiamenti, in particolare la necessità di riequilibrare il rapporto tra maggioranza e minoranza. “A seguito delle nostre domande sull’acquisto dell’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, il primo cittadino ci ha attaccato duramente e ha sminuito la nostra funzione di opposizione, ridicolizzandola al mero compiacimento dei fan in televisione. Un atteggiamento che ho senza mezzi termini definito bullismo istituzionale, in quanto la maggioranza adotta un comportamento aggressivo e ripetuto nel tempo nei confronti di una parte percepita come più debole.

Essi utilizzano la propria posizione di forza per prendere decisioni unilaterali, vivendo le commissioni e il Consiglio come mere formalità". Da qui la richiesta di separare le funzioni svolte dal sindaco e presidente del consiglio. "Se come opposizioni poniamo dubbi e critiche, diventiamo in automatico nemici e screditatori".

