Nuoro, con l’auto contro un palo della luce: donna in codice rossoLa conducente dell’Opel Astra soccorsa dal 118
Una donna di 38 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro in seguito a un violento incidente stradale avvenuto intorno alle ore 19:00 in via Logurule.
Secondo una prima ricostruzione, la donna era alla guida di una Opel Astra quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a cozzare violentemente contro un palo della luce.
L’impatto ha causato danni ingenti al veicolo e il ferimento della conducente, che è stata immediatamente soccorsa dal 118. Nonostante la gravità iniziale, la donna non è in pericolo di vita.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.