l’omicidio
13 agosto 2025 alle 13:19aggiornato il 13 agosto 2025 alle 13:27
Ucciso a fucilate a Ortueri, arrestati i due killer di Mario Graziano LoddoL'allevatore di 54 anni era stato ammazzato in un agguato davanti al cancello della sua azienda a Preda Litterada
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Arrestati i due killer di Mario Graziano Loddo, l’allevatore di 54 anni ammazzato in un agguato davanti al cancello della sua azienda a Preda Litterada, al confine con Neoneli, nel gennaio del 2023.
L’uomo fu assassinato con colpi al torace che perforarono cuore e polmoni. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Nuoro.
- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -
© Riproduzione riservata