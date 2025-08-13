Arrestati i due killer di Mario Graziano Loddo, l’allevatore di 54 anni ammazzato in un agguato davanti al cancello della sua azienda a Preda Litterada, al confine con Neoneli, nel gennaio del 2023.

L’uomo fu assassinato con colpi al torace che perforarono cuore e polmoni. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Nuoro.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

