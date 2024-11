Una reazione immediata per ripudiare qualunque atto di violenza che può far precipitare tutta la comunità in un clima di paure e sospetti. Orgosolo prova e vuole reagire agli ultimi fatti di cronaca che hanno travolto il paese dei Murales, con l’attentato di giovedì contro le auto degli operai della diga di Cumbidanovu, crivellate a colpi di Ak47, e il tentato omicidio il giorno successivo di Giovanni Maria Puddu, operaio di Forestas scampato ai pallettoni nelle campagne di Montes.

L'Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Pasquale Mereu, dopo aver fermamente condannato i due avvenimenti, ha indetto un’assemblea pubblica per venerdì, alle 18, nell'Auditorium Comunale di Piazza Caduti. “La cittadinanza - scrive il Comune - è invitata a partecipare per esaminare la situazione venutasi a creare dopo gli ultimi fatti delittuosi che hanno coinvolto l'impresa che porta avanti i lavori della diga di Cumbidanovu e un nostro paesano. Data l'importanza degli argomenti si raccomanda la massima partecipazione».

Un appello alla gran parte degli orgolesi, quelli onesti e lavoratori per cercare una reazione civile di un’intera comunità che vuole allontanare ogni ombra e riportare la serietà.

© Riproduzione riservata