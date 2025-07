Colpo di scena nella prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Nuoro: il sindaco Emiliano Fenu ha deciso di non assegnare per ora alcun assessorato a Sinistra Futura, tenendo per sé momentaneamente anche la delega all’Istruzione e Università, insieme a Bilancio e Tributi. Non ricevendo una indicazione chiara dalla forza politica. Una scelta che ha subito acceso il dibattito politico e ha lasciato fuori dalla Giunta Gianni Cossu, indicato da tempo come assessore designato per l’area scolastica e culturale.

Cossu era in aula fino alla comunicazione ufficiale del sindaco, segno che l’accordo sembrava fatto. Ma a sorpresa, Fenu ha optato per una soluzione ad interim, lasciando il movimento senza rappresentanza diretta in Giunta.

Giunta quasi al completo: ecco le nomine

Nonostante il nodo ancora aperto, la squadra di governo inizia a prendere forma.

Queste le principali deleghe già annunciate.

Natascia Demurtas (PD): Vicesindaca, con delega a Sport, Cultura, Turismo e Strutture sportive;

Giuseppe Mercuri (M5S): Urbanistica, SUAPE, Attività produttive, Commercio, Artigianato e Cimitero;

Marco Canu (Uniti per Fenu): Ambiente, Patrimonio e Polizia locale;

Adriano Catte (Progressisti): Servizi sociali;

Giulia Corda (AVS): Lavori pubblici e Rigenerazione urbana;

Mariangela Crabolu (PSI): Affari generali, Sviluppo e promozione territoriale e rurale, Partecipate, Comunità energetiche e Digitalizzazione.

Il sindaco ha trattenuto le deleghe a Istruzione, Università, Bilancio e Tributi, facendo sapere che una decisione definitiva sull’assetto della Giunta sarà presa nelle prossime settimane.

Prime tensioni in aula: debiti e possibili incompatibilità

Oltre alla questione politica, la seduta di insediamento è stata scossa anche da un tema tecnico: alcuni consiglieri eletti risultano avere debiti certi, liquidi ed esigibili con l’amministrazione comunale. Lo ha comunicato il Segretario comunale, precisando che non si tratta di generiche morosità, ma di situazioni che potrebbero configurare incompatibilità con la carica.

Il Consiglio ha comunque convalidato l’elezione di tutti i membri, in attesa che gli eventuali interessati regolarizzino la propria posizione entro i termini previsti dalla legge.

© Riproduzione riservata