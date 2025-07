Piantagione di marijuana in un bunker sotterraneo. L’hanno trovata i carabinieri nelle campagne di Gavoi, operazione dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna assieme ai colleghi della Compagnia di Ottana.

Un bunker nascosto tra le rocce, vi si accedeva attraverso un cunicolo scavato nel terreno ed era attrezzato di lampade, impianto per l’irrigazione, condotte per l’estrazione dell’aria e di un laboratorio per la lavorazione e l'essiccazione della sostanza. Il tutto collegato abusivamente alla rete elettrica.

I carabinieri hanno trovato e sequestrato un centinaio di piante, lì vicino sono state rinvenute cinque buste sottovuoto piene di boccioli già essiccati, venti panetti di hashish e due pistole scacciacani senza il tappo rosso. Le analisi del Ris hanno accertato l’elevato quantitativo di Thc della marijuana.

Due le persone arrestate: il proprietario del terreno in cui era stato ricavato il bunker, un 55enne, e il figlio di 21 anni. L’altra figlia, anni 29, è stata deferita in stato di libertà. Il gip di Nuoro ha disposto i domiciliari per i due arrestati.

