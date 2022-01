Un vero e proprio agguato quello che stamattina, intorno alle 7, si è verificato a Oliena. Nel mirino di diversi colpi di fucile è finito Tonino Corrias, allevatore di 59 anni.

L’uomo era appena uscito di casa e stava salendo a bordo della sua auto, una Ford Fiesta blu, per raggiungere il suo ovile. Ma qualcuno – o più di una persona - lo stava aspettando tra via Agostino Depretis e via Massaua, e ha fatto fuoco, forse da una distanza ravvicinata data la limitata larghezza del vicolo.

Sul posto ci sono i carabinieri coordinati dal tenente colonnello Gianluca Graziani, comandante della compagnia di Nuoro, che analizzeranno anche le telecamere di sorveglianza del vicino Municipio per cercare di capire se nei fotogrammi possa essere stato immortalato il passaggio di qualche persona. Presenti inoltre il sostituto procuratore Ireno Satta e il pm di Nuoro Patrizia Castaldini.

Il corpo della vittima è stato coperto da un telo dorato in attesa di essere rimosso, mentre è già scattata la caccia al killer.

Corrias in passato è sfuggito ad altri due episodi simili: nel 2001 e nel 2015.

"Fatti del genere colpiscono profondamente un'intera comunità – è il commento del sindaco, Bastiano Congiu -. In questi casi non bisogna lasciarsi andare allo sgomento e alla paura, ma reagire subito, dimostrando unità, stringendosi attorno a una madre e a suoi due giovani figli soprattutto, che sono stati privati in modo così crudele della figura del padre". "Oliena – ha aggiunto il primo cittadino – è per la stragrande maggioranza un paese di persone oneste e laboriose, ma purtroppo non è immune da certi fenomeni, che si sono manifestati in passato e anche oggi. Una comunità si dimostra tale sia nei momenti di gioia ma anche in questi terribili momenti di tristezza, per cui sono convinto che non farà mancare il giusto sostegno e vicinanza alla famiglia".

