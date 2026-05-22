Nuoro: mancata precedenza, carabiniere in moto finisce in ospedaleIl giovane militare stava percorrendo via Mughina in discesa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un carabiniere di 29 anni è rimasto ferito questa sera in un incidente stradale avvenuto nella zona di Mughina. Secondo una prima ricostruzione, il giovane militare stava percorrendo via Mughina in discesa a bordo della propria moto quando, per una mancata precedenza, si è verificato lo scontro con un’autovettura condotta da un uomo di 66 anni, diretta verso via Macciotta.
L’impatto, avvenuto in modo violento, ha coinvolto frontalmente i due mezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista e lo hanno successivamente trasportato in ospedale.
Le sue condizioni non risultano gravi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.