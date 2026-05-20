Il nuovo Codice dei Contratti parlerebbe chiaro: per gli appalti di lavori, i documenti iniziali di gara devono essere pubblicati entro tre mesi dall’approvazione del progetto. Ma per la galleria di Mughina, opera strategica chiusa dal 2022, di mesi ne sono trascorsi quasi cinque e la gara d’appalto non è ancora stata bandita.

È questo il punto centrale della denuncia politica lanciata da Pierluigi Saiu, capogruppo di SiAmo Nuoro in Consiglio comunale ed ex assessore regionale dei Lavori pubblici, che accusa la Regione guidata da Alessandra Todde e la società in house OIS di gravi ritardi nella gestione dell’intervento destinato alla riapertura della galleria.

Nei giorni scorsi l’assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu aveva illustrato a Nuoro il piano degli investimenti infrastrutturali destinati al territorio, parlando di oltre 100 milioni di euro di risorse. Una cifra che, ricorda Saiu, comprende anche fondi stanziati dalla precedente legislatura regionale.

«Stanziare risorse non basta se poi le opere restano ferme e le gare non partono», attacca l’esponente di opposizione, ricordando che la galleria di Mughina è chiusa dal 2022 dopo il ritrovamento di vuoti strutturali nella calotta durante lavori di messa in sicurezza. Saiu ricostruisce quindi l’iter finanziario dell’opera: una prima dotazione da 10 milioni di euro, stanziata nel 2023 attraverso variazione di bilancio regionale, successivamente incrementata fino a 20 milioni dopo ulteriori approfondimenti tecnici.

Le risorse aggiuntive sarebbero state reperite tramite il Fondo di rotazione con delibera Cipess del Governo Meloni. Il 29 dicembre 2025 il Comune di Nuoro ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Pfte), trasmettendolo immediatamente all’Assessorato regionale dei Lavori pubblici. Da quel momento, sottolinea Saiu, sarebbero dovuti partire entro tre mesi gli atti di gara previsti dalla normativa vigente. «Invece la OIS non ha ancora pubblicato alcun bando e dal sindaco, dalla giunta e dai partiti che governano Nuoro e la Regione non è arrivata nessuna spiegazione», sostiene il capogruppo di SiAmo Nuoro. Per questo il gruppo annuncia una richiesta di accesso agli atti per ottenere il cronoprogramma procedurale dell’intervento, verificare le tempistiche previste e chiarire le ragioni del ritardo.

«La galleria non può restare ancora chiusa. Non ci interessano le polemiche, ma i cittadini hanno diritto di sapere quando verrà finalmente pubblicata la gara d’appalto», conclude Saiu.

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