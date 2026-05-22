Una donna anziana in evidente stato di confusione e disorientamento si è fermata nel pomeriggio nei pressi di un bar di corso Garibaldi, chiedendo aiuto nel tentativo di rintracciare i propri familiari.

La donna, agitata e senza ricordare con precisione la propria identità, ha attirato l’attenzione dei presenti che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia che, dopo alcuni accertamenti, sono riuscite ad calmarla e identificarla. Nonostante ciò, però, non è stato possibile contattare nell’immediato i parenti della donna.

Considerato il suo stato di forte disorientamento, è stato quindi richiesto anche l’intervento del personale del 118 che ha preso in carico la donna, assistendola in attesa di riuscire a rintracciare i familiari e ricostruire la situazione.

Fortunatamente la signora ha attirato la sua attenzione in una strada dal centro città e, forse solo per un caso non si è diretta verso la periferia, dove le possibilità di soccorso e aiuto sarebbero state inferiori.

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