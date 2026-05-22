"Sportinsieme", per mettere al centro le persone e squadre speciali nelle discipline sportive e per l'inclusione sociale. Si tratta di una manifestazione ideata e realizzata dall'associazione sportiva e culturale "TottuParis", giunta alla decima edizione, che coinvolge l'intera isola, in una giornata particolare.

La manifestazione è realizzata col patrocinio del Comune. L'appuntamento è per domani mattina (inizio ore 9), nella palestra di Sertinu e negli spazi esterno del Palazzetto dello Sport (interessato da un importante intervento di ristrutturazione). «Tutto per vivere una giornata aperta a tutti, dove ogni attività diventa un’occasione per scoprire, provare, sostenere e vivere lo sport come spazio di relazione e inclusione». Domani mattina, dopo i saluti del sindaco, Riccardo Uda e del presidente dell'associazione, Giampaolo Naitana, si col Baskin, con il Sitting Volley e il calcetto. All'esterno si svolgerà il tiro con l'arco e l'esibizione dei vogatori a terra. Seguirà il Go-Kart e Handbike.

Vi parteciperanno squadre e singoli di tutta la Sardegna, in particolare una folta rappresentanza del struttura di Villa Chiara di Olbia, aderenti all'Oftal (l'associazione che raccoglie malati e disabili di tutta l'isola), ma anche di altre associazioni. Ancora una volta Macomer si colloca al centro dell'isola per le manifestazioni sportive anche per le persone e squadre speciali.

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