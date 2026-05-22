Nuoro, allarme incendio in tribunale: evacuato il secondo piano per un cortocircuitoI dipendenti hanno lasciato gli uffici in via precauzionale, le attività sono poi riprese regolarmente
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Momenti di apprensione in tribunale a Nuoro, dove è scattato l’allarme incendio a causa di un cortocircuito nel quadro elettrico della sala server al secondo piano del palazzo.
Secondo una prima ricostruzione, gli allarmi sarebbero entrati in funzione soltanto nell’area interessata e i dipendenti presenti al secondo piano hanno lasciato gli uffici in via precauzionale.
Alcuni avvocati e dipendenti presenti nell’edificio hanno però riferito che la sirena non sarebbe stata udita negli altri piani del tribunale e l’allarme sarebbe stato comunicato solo oralmente dal personale.
Sul posto i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Non si sono registrate conseguenze gravi. Il guasto avrebbe provocato soltanto del fumo nei corridoi, senza feriti né danni rilevanti. Le attività sono poi riprese regolarmente.