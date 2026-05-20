disagi
20 maggio 2026 alle 11:45
Intervento di Abbanoa, centro di Nuoro senz’acquaLavori per riparare una perdita improvvisa, erogazione sospesa per l’intera mattinata
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Centro città senz’acqua per diverse ore oggi a Nuoro a causa di un intervento urgente sulla rete idrica cittadina eseguito dalle squadre del pronto intervento di Abbanoa. I lavori si sono resi necessari per riparare una perdita improvvisa sulla condotta di via Gabriele D’Annunzio. Per consentire l’intervento è sospesa l’erogazione dal serbatoio di Sant’Onofrio dalle 9 fino al termine delle operazioni, previsto intorno alle 14. Previsti cali di pressione e temporanee interruzioni dell’acqua nelle zone di Sant’Onofrio, Monte Jaca, Mughina, corso Garibaldi, Tribunale, Mercato Civico, via Manzoni, Santa Maria, Lollobeddu, Cumbentu e Orguidda. Un secondo intervento interesserà invece via Ballero, dove dalle 10 alle 12 i tecnici procederanno al collegamento di un nuovo tratto di rete idrica. Anche qui possibili disagi che interesseranno anche in via Zelia.
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