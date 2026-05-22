Incendio nella notte a Sarule dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un mezzo agricolo in fiamme vicino alla circonvallazione. La squadra 1A della sede centrale è entrata in azione intorno alle 22.30.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, il pronto intervento ha scongiurato il propagarsi del fuoco nelle campagne.

Sul posto anche i carabinieri di Sarule.

(Unioneonline/v.f.)

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