il rogo
22 maggio 2026 alle 10:08
Sarule, trattore in fiamme nella notte: intervengono i vigili del fuocoLa squadra è intervenuta per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incendio nella notte a Sarule dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un mezzo agricolo in fiamme vicino alla circonvallazione. La squadra 1A della sede centrale è entrata in azione intorno alle 22.30.
I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, il pronto intervento ha scongiurato il propagarsi del fuoco nelle campagne.
Sul posto anche i carabinieri di Sarule.
(Unioneonline/v.f.)
© Riproduzione riservata