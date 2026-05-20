La Pro Loco Siniscola rilancia la valorizzazione di “Sa Pompia”, l’agrume simbolo del territorio, con la seconda edizione di “Prentziande Sa Pompia” (“Dare onore alla Pompia”), in programma il 19 e 20 dicembre 2026. Dopo il successo del debutto nel 2025, la manifestazione punta a rafforzare la tutela e la promozione del prezioso agrume endemico, coinvolgendo l’intero comparto agricolo e agro-zootecnico locale. L’iniziativa, sostenuta dal Bando Annuale 2026 Sviluppo Locale della Fondazione di Sardegna, gode del patrocinio del Comune di Siniscola e della Regione Autonoma della Sardegna, confermandosi progetto strategico per il territorio. Centrale anche il percorso verso il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), avviato grazie alla collaborazione tra istituzioni, operatori economici e associazioni. Determinante il contributo tecnico di Laore Sardegna e il coinvolgimento delle scuole cittadine, dall’ITCG “Luigi Oggiano” agli istituti comprensivi sino all’Agrario “Michelangelo Pira”. Il programma prevede un convegno scientifico-divulgativo, visite negli agrumeti storici, tavoli tecnici, percorsi dedicati all’artigianato e all’enogastronomia locale, oltre a escursioni e laboratori didattici. La Pro Loco invita associazioni, produttori e cittadini all’assemblea civica di presentazione fissata per domani 21 maggio, alle 19, alla Casa del Parco di Siniscola, per condividere idee e collaborazioni su un progetto che punta a trasformare “Sa Pompia” in motore di sviluppo culturale ed economico.

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