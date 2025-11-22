Controlli a tappeto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei carabinieri di Nuoro in 13 aziende tra Nuoro, San Teodoro, Irgoli, Loculi, Orosei e Siniscola. Nessuna è risultata in regola.

Su 35 lavoratori verificati, 23 erano irregolari e 7 completamente in nero. Nel settore edile sono emerse le violazioni più gravi: mancanza di visite mediche, attrezzature non conformi e assenza del piano di montaggio dei ponteggi. In un cantiere la percentuale di lavoratori in nero ha superato il 10%, facendo scattare la sospensione dell’attività.

Irregolarità anche nei pubblici esercizi, dove i militari hanno trovato dipendenti privi di contratto e tutele previdenziali.

Durante gli accertamenti sono stati inoltre individuati due percettori irregolari di reddito di cittadinanza, segnalati all’INPS.

Il bilancio complessivo è di 34.672 euro tra ammende e sanzioni, oltre al recupero di 3.500 euro di contributi previdenziali. I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

(Unioneonline/Fr.Me.)

