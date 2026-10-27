Una donna di 88 anni è stata investita questa mattina in via Ballero davanti all’ufficio postale. L’anziana stava attraversando la strada quando è stata colpita da un’auto.

L’impatto fortunatamente sarebbe avvenuto a velocità ridotta. Sul posto l’ambulanza del 118 e la polizia Locale. L’anziana non sarebbe grave.

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