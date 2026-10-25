Casa semidistrutta dalle fiamme ieri sera a Nuoro, a causa dell’incauto abbandono di una sigaretta ancora accesa.

L’episodio è avvenuto in via Kandinskij, dove intorno alle 21.20 sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale.

Le fiamme hanno inizialmente avvolto della carta che si trovava sulla veranda dell’abitazione, prendendo forza ed espandendosi all’interno dei locali, dove sono state distrutte le suppellettili e gli arredi della zona cucina-soggiorno.

Il tempestivo intervento ha consentito di domare l’incendio, evitando che si propagasse alle restanti stanze dell’appartamento e alle case vicine.

Per fortuna, al momento dell’innesco il proprietario non era in casa. Non ci sono dunque persone ferite né intossicate.

Una volta domate le fiamme, i Vigili del fuoco hanno avviato le lunghe e delicate operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area per verificare la tenuta della struttura ed eliminare ogni residuo focolaio.

È stato poi accertato che il rogo è partito da una sigaretta lasciata incautamente accesa e si è espanso rapidamente dopo aver aggredito del materiale cartaceo presente sulla veranda dell’abitazione.

(Unioneonline)

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