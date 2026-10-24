Quattro prestigiosi riconoscimenti, sono stati conquistati dagli studenti della classe quarta B del liceo scientifico "Galileo Galilei" di Macomer, nell'ottava edizione del Gamun (Global Model United Nations), svoltosi a Roma i giorni scorsi, all'interno del progetto “Adotta un’Ambasciata”. Una simulazione, durata tre giorni, dove i ragazzi hanno vissuto le realistiche dinamiche delle sedute delle Nazioni Unite, chiamati ad interpretare i delegati ufficiali dell'Arabia Saudita. Hanno affrontato complessi dibattiti geopolitici e negoziati internazionali all'interno di quattro importanti commissioni: Iom (migrazioni), Unesco (cultura e istruzione), Undoc (controllo della droga e crimine) e Unep (ambiente). In lingua inglese, ciascun delegato ha preparato ed esposto il cosiddetto opening speech, di fronte a una vasta platea internazionale. Un grande lavoro corale, svolto assime ad altri studenti della classe, coprendo ruoli cruciali per la comunicazione. Un team di giornalisti si è occupato della redazione e dell'impaginazione di articoli di approfondimento in inglese sulla cultura, la geografia e l'economia del Paese rappresentato. Parallelamente, i social media manager hanno curato la copertura digitale dell'evento, gestendo i canali social con la pubblicazione di storie e quiz interattivi. Una esperienza che lascia un segno importante nel percorso didattico e umano degli studenti. Gli studenti del Liceo di Macomer sono stati premiati nel corso della cerimonia di chiusura dei quattro riconoscimenti di altissimo livello: Best Delegate, Best Delegation, Best Storytelling Team e Best Social Media Team.

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