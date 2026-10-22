Hanno finito di scontare una pena definitiva di quattro anni per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e, una volta scarcerati, sono stati subito rimpatriati.

Protagonisti della vicenda due cittadini moldavi irregolari sul territorio nazionale, accompagnati alla frontiera dalla Polizia di Stato.

I due moldavi sono stati scarcerati dopo aver scontato la condanna definitiva.

Nei loro confronti sono stati quindi eseguiti due distinti provvedimenti: un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Nuoro e un provvedimento di rimpatrio disposto dopo il rigetto della domanda di asilo per manifesta infondatezza.

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