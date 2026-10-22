Deteneva una canna di fucile calibro 12 con la matricola abrasa e quattro cartucce da caccia. Un 40enne del posto, taglialegna e con precedenti di polizia, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di arma clandestina e munizionamento.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Tonara, con il supporto del personale del Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. I militari hanno eseguito una serie di controlli che hanno interessato inizialmente l’uomo e la sua abitazione, per poi estendersi a un immobile in costruzione all’interno della stessa proprietà.

Proprio qui, grazie al fiuto dei cani e alle ricerche dei Carabinieri, è stata scoperta una canna per fucile sovrapposto calibro 12, nascosta con cura, con la matricola abrasa e interamente riverniciata. Nel corso delle successive verifiche nell’abitazione sono state inoltre trovate quattro cartucce da caccia dello stesso calibro. L’arma e le munizioni sono state sequestrate per consentire i successivi accertamenti balistici. Il 40enne è finito agli arresti domiciliari.

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