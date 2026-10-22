Rubinetti a rischio chiusura in tre strade di Nuoro per una perdita nella rete idrica.

Le squadre di Abbanoa sono al lavoro in via Lamarmora, all’incrocio con piazza Gianuario Carta, per riparare una dispersione sulla condotta.

L’intervento comporta la sospensione dell’erogazione in via Lamarmora, dal civico 143 al 175, in viale Sardegna, dal civico 6 al 16, e in viale Repubblica, dal civico 3 al 39. Possibili cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio. I lavori, iniziati alle 8.30, dovrebbero concludersi entro le 13, quando è previsto il ripristino della normale erogazione.

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