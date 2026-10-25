Nuoro, tremendo schianto frontale tra due auto: feriti i conducenti, sono graviÈ successo nella tarda serata di ieri lungo il raccordo che collega la città alla 131, nei pressi del bivio di Pratosardo
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Un gravissimo incidente si è verificato ieri in tarda serata a Nuoro, lungo il raccordo che collega il capoluogo barbaricino alla 131, nei pressi del bivio di Pratosardo.
Due vetture si sono scontrate frontalmente per via di un’invasione di corsia. Violentissimo l’impatto, con le parti anteriori dei due veicoli andate distrutte e i feriti estratti dalle lamiere da una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro.
I conducenti delle due auto sono stati affidati alle ambulanze del 118 che li hanno trasportati d’urgenza all’ospedale San Francesco con assegnato un codice rosso. Le loro condizioni sono gravi.
La strada è stata chiusa al traffico per garantire i soccorsi e consentire i rilievi di legge effettuati dalle forze dell’ordine.
(Unioneonline)