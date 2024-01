Una casalinga è stata ricoverata d'urgenza in ospedale in codice rosso preventivo, anche se non sarebbe in pericolo di vita, all'ospedale San Francesco di Nuoro. La donna, Elena Pintori, casalinga di 73 anni, è rimasta gravemente ferita, colpita dalle macerie, dopo l'improvviso crollo del solaio nella camera da letto, nell'abitazione della centralissima via Mazzini.

L’incidente è avvenuto attorno alle 7.30, mentre la donna era ancora a letto, assieme al marito, Sebastiano Zedda, di 76 anni, il quale è rimasto illeso. Il figlio invece dormiva in un’altra stanza e non è rimasto coinvolto dal crollo.

A dare l'allarme è stato proprio il figlio, che ha allertato il 118 e i vigili del fuoco. L'intera abitazione è stata dichiarata inagibile.

Sul posto i vigili del fuoco di Macomer e la Polizia Locale, oltre ai servizi sociali del Comune e al sindaco Riccardo Uda.

© Riproduzione riservata