Una donna di Irgoli si trova ricoverata in condizioni molto critiche nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro, a seguito di una violentissima aggressione subita dal suo ex fidanzato.

L’uomo, Bastiano Secci, già condannato per l’assassinio della cognata per il quale tre anni fa era uscito di carcere dopo aver scontato una pena di 16 anni di reclusione, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Siniscola, intervenuti per far luce sul gravissimo episodio di violenza. L’aggressione si è verificata in casa della donna la notte scorsa.

Patrizia Dessì, così si chiama la vittima, soccorsa dal 118, è arrivata al pronto soccorso del nosocomio del centro barbaricino in condizioni disperate e i medici l’hanno immediatamente trasferita in terapia intensiva, in prognosi riservata.

© Riproduzione riservata