La seconda rottura nel giro di 24 ore sulla condotta foranea porta Abbanoa a programmare due chiusure notturne oggi e domani dell’erogazione idrica a Nuoro per consentire il recupero dei livelli nei serbatoi. I tecnici del gestore sono impegnati in un nuovo intervento di riparazione lungo l’acquedotto Jann’e Ferru, che alimenta i serbatoi di Nuoro e Mamoiada. Il guasto, questa volta, si è verificato in un punto differente rispetto a quello interessato dall’intervento precedente, in località Bisconte, nel territorio di Mamoiada.

La rottura si è sviluppata longitudinalmente sulla condotta e richiede la sostituzione integrale di un tratto di 6 metri. Le operazioni sono già in corso. Secondo Abbanoa, le alte temperature di questi giorni stanno sottoponendo le tubazioni a forte stress, anche a causa della dilatazione delle parti metalliche e delle rocce del terreno circostante. L’erogazione idrica è attualmente garantita grazie alle scorte accumulate nei serbatoi. A Nuoro, però, gli elevati consumi del periodo, sommati alle ore di mancata alimentazione dei serbatoi registrate nella giornata precedente, stanno determinando una rapida diminuzione delle riserve. In alcune zone della città si registrano già cali di pressione e temporanee interruzioni.

Per questo motivo sono state programmate due chiusure notturne dell’erogazione idrica: oggi e domani dalle 22 alle 6 del mattino successivo, così da permettere il recupero dei livelli nei serbatoi e garantire una pressione adeguata nei 102 chilometri della rete cittadina. Alla riapertura dei serbatoi, i tempi di ripristino dell’erogazione alle utenze potranno variare in base alla posizione delle diverse zone servite. Per Mamoiada, invece, Abbanoa comunica che l’erogazione all’utenza è garantita.

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