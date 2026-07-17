Una seconda rottura nel giro di appena 24 ore rischia di riportare l’emergenza idrica a Nuoro e Mamoiada.

A comunicarlo è Abbanoa, che nella notte è dovuta intervenire nuovamente sulla condotta foranea che alimenta i serbatoi dei due centri. Solo nella mattinata di ieri era stata completata la riparazione del precedente guasto e il gestore aveva annunciato che non sarebbero state necessarie interruzioni del servizio.

Ma poche ore dopo, durante la notte, una nuova rottura ha interessato la stessa condotta, facendo riaffiorare il timore di nuovi disagi per cittadini e attività in giornate con afa e caldo anomalo.

Le squadre di Abbanoa sono già al lavoro per riparare il guasto. Nel frattempo il gestore avverte che nella giornata odierna potrebbero verificarsi disservizi, con fenomeni di bassa pressione o mancata erogazione dell’acqua sia nella città di Nuoro che a Mamoiada, fino al completamento dei lavori.

L’erogazione sarà comunque garantita fino all’esaurimento delle scorte accumulate nei serbatoi, ma l’evoluzione della situazione dipenderà dai tempi necessari per la riparazione della condotta.

Abbanoa segnala inoltre che, al ripristino del servizio, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida. Si tratta di un fenomeno dovuto allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni in seguito all’intervento di riparazione. Per Nuoro e Mamoiada si tratta dell’ennesima emergenza sulla rete idrica, con il rischio che l’incubo delle interruzioni del servizio torni a ripresentarsi dopo il guasto registrato appena il giorno precedente.

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