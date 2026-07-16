Un violento incendio è scoppiato nelle campagne di Orani, nel versante rivolto verso Oniferi, in località Costa e Cunbentu, a poca distanza dalle abitazioni. Sul posto sono intervenute le squadre antincendio, impegnate nel contenimento delle fiamme per evitare che il rogo possa estendersi ulteriormente, favorito dalle condizioni meteo e le alte temperature.

A supporto delle operazioni stanno operando anche tre elicotteri della flotta antincendio regionale, che effettuano continui rifornimenti d’acqua dal laghetto di Lasasai per contrastare l’avanzata del fronte di fuoco. La situazione è in continua evoluzione. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali su eventuali danni o persone coinvolte

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