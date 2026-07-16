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Pericolo rientrato per l’approvvigionamento idrico di Nuoro e Mamoiada. Dopo l’allarme lanciato nella mattinata di oggi a causa della rottura della condotta adduttrice che alimenta i due comuni, Abbanoa ha comunicato che l’intervento di riparazione si è concluso con successo nelle prime ore del pomeriggio. La notizia del guasto, verificatosi nel pieno dell’ondata di calore che sta interessando la Sardegna con temperature vicine e oltre i 40 gradi, aveva inevitabilmente riportato la mente di migliaia di nuoresi agli anni in cui la città rimase a secco per giorni, tra pesanti disagi per famiglie, attività commerciali e servizi. Un ricordo che aveva alimentato la preoccupazione per un possibile nuovo stop all’erogazione dell’acqua proprio in una delle giornate più calde dell’estate. L’azienda aveva infatti avvertito che, una volta esaurite le riserve accumulate nei serbatoi, si sarebbero potuti verificare cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio. Lo scenario, però, è stato evitato grazie al rapido intervento delle squadre del pronto intervento. La riparazione si è conclusa nelle prime ore del pomeriggio e l’acquedotto è stato riavviato senza creare alcun disservizio all’utenza. Secondo quanto riferito da Abbanoa, i serbatoi non sono andati in sofferenza e non sarà quindi necessario procedere con chiusure o limitazioni dell’erogazione nemmeno nelle ore notturne. L’episodio mette in evidenza anche i risultati degli interventi di ammodernamento della rete idrica realizzati negli ultimi anni. Proprio il tratto interessato dalla rottura era già inserito nel programma di risanamento dell’infrastruttura, mentre una parte consistente dell’acquedotto è già stata rinnovata. Opere che oggi consentono di intervenire con maggiore rapidità ed efficacia, riducendo sensibilmente il rischio di lunghi disservizi e limitando l’impatto dei guasti sugli utenti. Quella che in mattinata sembrava poter diventare un’emergenza si è così risolta nel giro di poche ore, scongiurando interruzioni dell’approvvigionamento idrico in un momento in cui la disponibilità d’acqua è ancora più importante a causa delle elevate temperature.