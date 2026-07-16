Nel pieno dell’ondata di calore che sta interessando la Sardegna, con temperature vicine ai 40 gradi, una rottura della condotta adduttrice che alimenta i comuni di Nuoro e Mamoiada rischia di creare disagi nell’approvvigionamento idrico. A comunicarlo è Abbanoa, che informa di aver già inviato sul posto le squadre del pronto intervento per eseguire la riparazione della condotta. Il guasto interessa un tratto dell’acquedotto per il quale era già previsto un intervento di risanamento nell’ambito del programma di ammodernamento della rete.

L’azienda sottolinea che negli ultimi anni è stata già rinnovata una parte consistente dell’infrastruttura. Nel frattempo, l’erogazione dell’acqua sarà garantita grazie alle riserve accumulate nei serbatoi. Tuttavia, una volta esaurite le scorte, potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio sia a Nuoro che a Mamoiada.

Abbanoa assicura che il servizio tornerà progressivamente alla normalità al termine delle operazioni di riparazione della condotta, con il ripristino della piena erogazione. L’episodio arriva in una giornata particolarmente delicata dal punto di vista climatico, con il forte caldo che rende ancora più importante la disponibilità di acqua per famiglie, attività commerciali e servizi essenziali. I tecnici sono al lavoro per ridurre al minimo i tempi dell’intervento e limitare i disagi per la popolazione.

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