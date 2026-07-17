A Nuoro era già stato destinatario di un Dacur, il cosiddetto Daspo urbano, dopo una serie di episodi che avevano portato le autorità a ritenerlo socialmente pericoloso. Nei giorni scorsi il cittadino algerino è stato espulso dall’Italia e rimpatriato nel suo Paese d’origine. Il provvedimento, disposto dal Prefetto di Nuoro ed eseguito dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura, ha riguardato un algerino entrato irregolarmente in Italia nel 2020. Secondo quanto riferito dalla Questura, a suo carico risultavano numerosi precedenti di polizia per porto di armi e oggetti atti ad offendere, detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e rapina.

L’uomo era inoltre destinatario della misura di prevenzione del Divieto di accesso alle aree urbane aggravato (Dacur) adottata nei confronti dei soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ottenuto il riconoscimento da parte delle autorità consolari algerine, gli agenti lo hanno accompagnato all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove è stato imbarcato su un volo diretto in Algeria, dando così esecuzione al decreto di espulsione.

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