La domenica della legalità. Il 19 luglio è il giorno della commemorazione nazionale della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 uomini della sua scorta, che coincide con la manifestazione "Conta e Cammina...Ricorda", l'appuntamento estivo che dal 2014, che segue e precede il Festival “Conta e Cammina- la Legalità appartiene al tuo Sorriso”. La manifestazione è ideata, curata e realizzata dal Centro Servizi Culturali Unla, in collaborazione con l'Avis di Macomer e l’Associazione Propositivo, in sintonia con la programmazione del Festival della Resilienza e con il Patrocinio del Comune.

Diversi gli appuntamenti che animeranno la giornata, grazie anche alla collaborazione con diverse associazioni macomeresi. Si inizia la mattina con "Donare è Memoria", con la donazione del sangue, manifestazione considerata simbolica per la giornata., curata dall'Avis e si svolgerà nel capannone Tamuli, nelle ex caserme Mura. In serata, con inizio alle 21 il monologo teatrale " Dicevano di volermi bene", con Alessandro Gallo. Una narrazione dove si alterna ironia, memoria, racconto civile e confessione autobiografica. Le vicende personali diventano lo strumento per interrogare temi universali e dove la camorra e la criminalità organizzata non sono il centro del racconto, ma il paesaggio umano dentro cui la storia si sviluppa. Alessandro Gallo, napoletano trapiantato a Bologna è scrittore, attore e regista teatrale. Cresciuto in una famiglia legata alla camorra, ha scelto di allontanarsi dall'ambiente criminale per dedicarsi all'educazione alla legalità diventando una figura di spicco nel teatro di impegno civile per il quale ha ricevuto nel 2014 la medaglia d’argento al valor civile.L’ingresso a tutte le manifestazioni sarà libero e gratuito.

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