Nell’armadio della camera da letto nascondeva un panetto di hashish da 185 grammi, avvolto nel nastro adesivo e custodito in una busta di plastica. Le analisi hanno confermato la presenza del principio attivo della cannabis. Per questo una giovane 39 enne di Siniscola è stata denunciata dalla Polizia.

L’operazione è stata condotta ieri dagli agenti del Commissariato di Siniscola, con il supporto dell’Unità Cinofila della Questura di Oristano, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore della provincia di Nuoro. Nel corso dello stesso servizio è stato controllato anche un 22enne, trovato in possesso di 0,63 grammi di hashish. Il giovane ha dichiarato che la sostanza era destinata esclusivamente all’uso personale ed è stato segnalato all’Autorità amministrativa.

Ultimate le formalità di rito, la donna è stata denunciata in stato di libertà, mentre lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.

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