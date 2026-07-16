Siniscola, nasconde in camera da letto un panetto di hashish: 39enne denunciata dalla PoliziaLe analisi hanno confermato la presenza del principio attivo della cannabis
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nell’armadio della camera da letto nascondeva un panetto di hashish da 185 grammi, avvolto nel nastro adesivo e custodito in una busta di plastica. Le analisi hanno confermato la presenza del principio attivo della cannabis. Per questo una giovane 39 enne di Siniscola è stata denunciata dalla Polizia.
L’operazione è stata condotta ieri dagli agenti del Commissariato di Siniscola, con il supporto dell’Unità Cinofila della Questura di Oristano, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore della provincia di Nuoro. Nel corso dello stesso servizio è stato controllato anche un 22enne, trovato in possesso di 0,63 grammi di hashish. Il giovane ha dichiarato che la sostanza era destinata esclusivamente all’uso personale ed è stato segnalato all’Autorità amministrativa.
Ultimate le formalità di rito, la donna è stata denunciata in stato di libertà, mentre lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.