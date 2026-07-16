Più risorse per la sicurezza sulle strade del Nuorese. La Provincia ha approvato un piano di investimenti da 6 milioni di euro per la manutenzione della viabilità provinciale, mentre sono già stati affidati i primi lavori urgenti per il ripristino delle buche. Il via libera è arrivato con la variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 approvata dal Consiglio provinciale di Nuoro.

Le risorse, pari a 6.065.681,43 euro, saranno impiegate per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità nelle zone C e D, interessando alcune delle principali arterie del Marghine, della Barbagia e del Mandrolisai. Tra le strade interessate figurano, nella zona C, la strada provinciale 17 Sarule–Ottana–Bolotana–Campeda, la SP 21 verso Sedilo, la SP 33 Borore-confine con la provincia di Sassari, la SP 43 Macomer-Santu Lussurgiu, la SP 44 Cantoniera Bara-confine con la provincia di Sassari, la provinciale Noragugume-Sedilo e la circonvallazione di Sindia. Nella zona D gli interventi riguarderanno invece la SP 69 Passo Correboi–Passo Caravai, la strada provinciale SS 389-Orani, la SP 8 bis Cossatzu–Sos Tragos, la SP 4 Austis-confine con la provincia di Oristano, la SP 61 Atzara-confine con la provincia di Oristano e la SP 75 Ortueri-confine con la provincia di Oristano.

Parallelamente al programma di manutenzione straordinaria, è già stato affidato un primo lotto di lavori urgenti per il ripristino delle buche, con un investimento di 300 mila euro e un tempo previsto di esecuzione di circa 30 giorni. Gli interventi interesseranno la SP 39 Orani-innesto SS 131 Dcn, la SP 17 Sarule-Bolotana, la SP 33 Borore-confine con la provincia di Sassari, la SP 43 Macomer-Santu Lussurgiu e la SP 44 Cantoniera Bara-Pozzomaggiore, con l’obiettivo di eliminare le situazioni di maggiore criticità e migliorare le condizioni di sicurezza per gli automobilisti. La variazione di bilancio comprende inoltre i fondi del Pnrr destinati alla digitalizzazione dell’Ente attraverso la migrazione al cloud dei servizi informatici e le risorse regionali per la formazione del personale provinciale. «Un investimento di oltre sei milioni di euro per migliorare la sicurezza della nostra rete viaria», dichiarano il presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini e il consigliere delegato alla Viabilità Franco Solinas. Sul fronte amministrativo, il consigliere provinciale delegato al Bilancio Alessandro Porcu sottolinea l’importanza della programmazione delle risorse: «Una gestione attenta consente di tradurre i finanziamenti ottenuti in investimenti concreti per la viabilità, la digitalizzazione e la formazione del personale».

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