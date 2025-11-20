Insicurezze, disagi e una città sprofondata nell’oscurità. Da diverse settimane Nuoro sta facendo i conti con un problema che ormai riguarda l’intero territorio cittadino: l’illuminazione pubblica è assente in molte aree, sia nel centro urbano sia nelle periferie, lasciando intere vie completamente al buio.

Le segnalazioni dei cittadini si moltiplicano, così come la frustrazione per una situazione che, con il passare dei giorni, assume sempre più i contorni di un’emergenza. Le strade principali, prive di visibilità, pongono seri rischi alla circolazione; pedoni, famiglie e lavoratori si muovono con difficoltà e timore; la città, infine, perde vitalità proprio nelle ore in cui avrebbe bisogno di favorire socialità, commercio e fruizione degli spazi pubblici.

Secondo quanto denunciato dei consigliati comunali Bastianella Buffoni e Pierluigi Saiu, non si può più parlare di semplice disservizio. «L’assenza prolungata dell’illuminazione, -sostengono- , mette in evidenza la contraddizione tra il racconto propagandistico di una città che dovrebbe ripartire e la realtà di un’amministrazione che non riesce a garantire un servizio essenziale». La città non può rinascere al buio. La sicurezza non può essere un optional. La fiducia non può essere illuminata a intermittenza.

L’impatto sociale, economico e percettivo è significativo. Interi quartieri, privati di luce, scoraggiano la permanenza nelle ore serali; molte attività lamentano una riduzione del passaggio; residenti e lavoratori chiedono interventi immediati. Non sorprende quindi che Buffoni e Saiu chiedano ufficialmente al Sindaco e all’Amministrazione comunale di agire con urgenza per ripristinare il servizio su tutto il territorio cittadino. «È una questione di sicurezza e di decoro - affermano - che non può più essere ignorata da chi amministra la città». Un appello, mentre Nuoro attende di rivedere la luce.

