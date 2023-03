Il Comune di Onifai cerca pensionati volontari per sostenere il lavoro di sorveglianza dei bambini all’uscita delle scuole, nelle fermate dello scuolabus.

La figura del nonno vigile, già sperimentata con successo gli anni scorsi, ha bisogno per così dire di forze fresche.

Il manifesto

Ed ecco che per sensibilizzare la popolazione del piccolo centro della Valle del Cedrino, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Monne ha pensato ad un piccolo manifesto che per forma e contenuti appare come una normale offerta di posto di lavoro con tanto di consueta tripla “A” seguita da «cercasi nonno vigile».

La speranza degli amministratori è che la campagna di sensibilizzazione ottenga i risultati sperati.

