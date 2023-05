Allarme a Siniscola, nel primo pomeriggio, per un vasto incendio scoppiato in località Cordianeddu. Le fiamme, sospinte dal forte vento di maestrale, hanno incenerito almeno cinque ettari e sono arrivate a un centinaio di metri dalle case, all'ingresso del paese. Alcune famiglie sono state fatte evacuare per precauzione.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli uomini della Protezione civile, con l'ausilio di un elicottero del Corpo Forestale regionale e gli agenti della polizia locale.

«Il maestrale, che ha già permesso alle fiamme di bruciare in poco tempo diversi ettari di terreni vicini al paese, si sta calmando e siamo fiduciosi che i lanci dell'elicottero spenga definitivamente l'incendio», spiega il sindaco Gianluigi Farris, «non abbiamo perso tempo, abbiamo dato subito l'allarme e per precauzione abbiamo evacuato alcune abitazioni. È una zona di canneti ed è tutto molto secco. Sono molto preoccupato per questo, la speranza è che piova per evitare di andare incontro ad altri eventi di questo tipo».

