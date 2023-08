Emergenza massima in Baronia per un gigantesco incendio partito dal territorio di Posada, in località Abba, che sospinto dal forte vento di maestrale con raffiche fino a 70 chilometri orari si è spinto fino a Siniscola.

La 131 Dcn è stata chiusa in direzione Nuoro per chi viaggia da Olbia, mentre difficoltà per il traffico si registrano anche lungo la 125 vicino a La Caletta: la località balneare è avvolta da una densa coltre di fumo e cenere che rende l’aria quasi irrespirabile. Non sono escluse procedure di evacuazione.

Sulla zona stanno convergendo alcuni Canadair a supporto degli elicotteri del servizio antincendi regionale.

La densa colonna di fumo è visibile da tutte le spiagge della zona.

© Riproduzione riservata