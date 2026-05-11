A Orosei cala il sipario sul Sardinia World Chess Festival, che ha regalato una settimana di grande spettacolo confermando le attese della vigilia.

Nell’ultimo turno, giocato ieri, l’attenzione era tutta concentrata sulla sfida tra il russo Ian Nepomniachtchi e il baby talento argentino Faustino Oro, ancora in corsa per il podio insieme al tedesco Frederik Swane, all’indiano Murali Karthikeyan e all’armeno Haik Martirosyan.

La tensione dell’ultimo turno era altissima soprattutto per Oro, arrivato a Orosei con l’obiettivo di conquistare l’ultima norma per diventare Grande Maestro prima dei 13 anni. Il pareggio contro Nepomniachtchi è bastato al giovane argentino per centrare il traguardo grazie a una prestazione superiore ai parametri richiesti, dopo i tentativi sfumati nei tornei precedenti. A vincere il torneo A è stato però il tedesco Frederik Swane, che si è aggiudicato il primo premio da 10mila euro. Alle sue spalle Martirosyan e Nepomniachtchi, entrambi con 7 punti su 9. Tra gli italiani ottima prova del GM Lorenzo Lodici, undicesimo assoluto e migliore degli azzurri in gara.

Nel torneo B, riservato agli under 2000 Elo, dominio georgiano con Shota Khodashneli davanti a Tornike Tereteli e Zurab Gongliashvili. Bene anche i giovani italiani Nikol Bogacheva e Matteo Meloni, entrambi nella top ten. Nel torneo C successo dell’algerino Belhadi Ilias davanti al georgiano Luka Natsauri e all’italiano Emanuele Carta. La manifestazione ha ottenuto una forte visibilità internazionale, attirando anche streamer e studiosi del settore. Durante le premiazioni, alle quali ha partecipato il vescovo di Nuoro Antonello Mura, il direttore Roberto Mogranzini ha annunciato la quarta edizione del festival, in programma dal 2 al 9 maggio 2027 ancora all’ITI Marina Beach di Orosei. Promosso dalla Regione e organizzato da SSD Emmedi Sport con UniChess, il festival ha riunito oltre 300 giocatori provenienti da circa 50 federazioni, con una presenza straniera vicina al 70%, confermando il crescente respiro internazionale dell’evento.

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