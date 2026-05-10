Macomer, oltre 300 studenti all’incontro sulla prevenzione delle malattie urogenitaliIl confronto nel teatro Costantino, un tema portato all'attenzione delle scuole dal Rotary Club
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Hanno ascoltato con attenzione e hanno formulato diverse domande. Sono gli oltre 300 studenti del terzo anno delle scuole medie e il primo anno degli istituti superiori che hanno partecipato all'incontro nel teatro Costantino di Macomer sulla prevenzione andrologica e ginecologica, quindi delle malattie urogenitali nei giovani.
Un tema portato all'attenzione delle scuole dal Rotary Club di Macomer e che rientra tra le direttrici del Rotary International per migliorare la salute, prevenire le malattie e dare supporto sanitario a madri e bambini. L'incontro è stato caratterizzato dalla presenza di due relatori, noti nella sanità sarda, quale Antonio Onorato Succu, direttore di ginecologia e ostetricia dell'ospedale San Francesco di Nuoro, e Gabriele Andria, dirigente nella struttura complessa di ostetricia e ginecologia ospedale Santissima Trinità di Cagliari, rotariano e già governatore del distretto.
Tra le problematiche affrontate, la prevenzione e la dovuta attenzione alle sintomatologie, la cui sottovalutazione porta a diagnosi ritardate che aumentano i rischi, portando anche a diverse tipologie di carcinoma a carico che colpiscono anche l’utero, l’ano e il cavo orofaringeo.
È stata sottolineata l’importanza della prevenzione, anche attraverso incontri mirati nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, per diffondere le informazioni sulle modalità di trasmissione dei virus. Suggerita anche la vaccinazione.