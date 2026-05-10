Due asinelli precipitano in un dirupo a Tonara: salvati dai vigili del fuocoL’incidente questa mattina in località “Toneri”. Complesse le operazioni di recupero da parte della squadra del distaccamento di Sorgono
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Forse un passo falso, forse un attimo di distrazione. Così, questa mattina intorno alle 9, due asinelli sono precipitati in fondo a un dirupo a Tonara, in località “Toneri”.
L’allarme è stato lanciato dal proprietario degli animali, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono.
I due asinelli, rimasti bloccati nella scarpata, erano impossibilitati a muoversi autonomamente. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa della natura impervia dell’area, ma i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo gli animali e a riportarli in una zona sicura. Successivamente, gli asinelli sono stati affidati al personale veterinario intervenuto sul posto per gli accertamenti del caso.
(Unioneonline/v.f.)