Forse un passo falso, forse un attimo di distrazione. Così, questa mattina intorno alle 9, due asinelli sono precipitati in fondo a un dirupo a Tonara, in località “Toneri”.

L’allarme è stato lanciato dal proprietario degli animali, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono.

I due asinelli, rimasti bloccati nella scarpata, erano impossibilitati a muoversi autonomamente. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa della natura impervia dell’area, ma i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo gli animali e a riportarli in una zona sicura. Successivamente, gli asinelli sono stati affidati al personale veterinario intervenuto sul posto per gli accertamenti del caso.

(Unioneonline/v.f.)

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