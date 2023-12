Proseguono le indagini per fare luce sull’omicidio di Francesco Cidu, l’allevatore di 66 anni trovato senza vita nel suo ovile, nelle campagne di Gavoi.

Le indagini sono condotte dai carabinieri e da quanto si apprende il killer lo ha freddato con uno o più colpi d’arma da fuoco sparati al volto.

Sul corpo, rinvenuto in seguito all’allarme lanciato dai familiari del 66enne, preoccupati per il suo mancato rientro a casa, aveva il volto sfigurato. Ma per comprendere esattamente a quando risalga il decesso e per accertare quale arma sia stata utilizzata sarà necessaria l’autopsia, che verrà effettuata domani mattina all'ospedale San Martino di Oristano dal medico legale Roberto Demontis.

I familiari di Cidu, la moglie e tre figli, lo cercavano da ieri mattina nei due terreni che l'uomo possedeva in due parti opposte del paese. Poi la macabra scoperta.

La notizia di quanto accaduto ha sconvolto gli abitanti del paese che descrivono Cidu come un «uomo tranquillo».

L’inchiesta è coordinata dal pm di Nuoro Andrea Ghironi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata