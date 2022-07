Gravissimo incidente stradale ieri notte poco dopo le 2 sulla strada statale 129 all’uscita di Orosei.

Un giovane 20enne di Irgoli mentre percorreva la strada in direzione Nuoro in sella alla sua moto, poco prima dell’incrocio per Onifai è uscito fuori strada.

Sbalzato dalla sella è andato a sbattere su un muretto di protezione in cemento terminando la sua corsa sull’asfalto diversi metri più avanti rispetto al luogo dell’impatto.

Subito soccorso dai sanitari dell’ambulanza del 118 MmSoccorso di Orosei, il giovane è stato rianimato sul posto, nel mentre è giunta l’ambulanza medicalizzata da Nuoro che lo ha trasportato all’ospedale San Francesco in codice rosso.

Per oltre un’ora la strada è rimasta chiusa al traffico. Sul posto i carabinieri di Siniscola e vigili del fuoco.

Fabio Ledda

