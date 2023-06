I motori rombano per un addio. Giovani e meno giovani in sella danno gas quando all’esterno della chiesa Beata Maria Gabriella di Nuoro compare il feretro di Sandro Beccu, morto nel pomeriggio di sabato all’ospedale San Francesco: era ricoverato in Rianimazione dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in viale Repubblica (QUI LA NOTIZIA).

Era su una moto da cross quando, forse per una manovra spericolata, è andato a sbattere contro un’auto guidata da una donna. Troppo gravi le ferite riportate e inutile un intervento chirurgico d’urgenza: poco meno di 24 ore dopo l’incidente è partita la procedure di espianto degli organi.

Beccu era molto noto a Nuoro: appassionato di moto, aveva da poco avviato un’attività di vendite nel settore.

Questa mattina la chiesa era gremita per l’ultimo saluto. E il carro funebre è stato seguito da un lungo corteo di moto rombanti, fino al cimitero.

